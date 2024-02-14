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Thali Indian Cuisine
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TANDOORI (CLAY) OVEN
APPETIZERS
ENTREES
DESSERTS
THALI SPECIALS
VEGAN AND VEGETARIAN ENTREES
SIDES
DRINKS
BREAD SELECTION
BIRYANI
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TANDOORI (CLAY) OVEN
TANDOORI LAMB CHOP
Special Instructions
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TANDOORI LAMB CHOP
$23.00
TANDOORI CHICKEN
$21.00
APPETIZERS
VEG APPETIZERS
VEGETABLE SAMOSA (V)
$7.00
PAKORA (V)
$8.00
CHAAT SAMOSA
$12.00
LASUNI GOBI (V)
$12.00
MASALA FRIES
$12.00
NON-VEG APPETIZERS
CHILI CHICKEN
$14.00
TANDOORI CHICKEN WINGS (GF)
$12.00
TANDOORI SHRIMP (GF)
$18.00
KEBAB TRIO (GF)
$15.00
ENTREES
NON-VEG ENTREES
CHICKEN TIKKA MASALA
$18.00
CHICKEN CURRY
$18.00
CHICKEN KORMA
$18.00
GOAT TIKKA MASALA
$20.00
GOAT CURRY
$20.00
GOAT KORMA
$20.00
LAMB TIKKA MASALA
$20.00
LAMB CURRY
$20.00
LAMB KORMA
$20.00
DESSERTS
RICE PUDDING
$4.50
GULAB JAMAN
$4.50
GULAB JAMAN ICE CREAM
$6.50
THALI SPECIALS
BUTTER CHICKEN (GF)
$18.00
FISH POLLICHATHU
$20.00
FISH AND MANGO CURRY
$20.00
SHRIMP MOLIEE
$21.00
SALMON MOLIEE
$21.00
EGG ROAST
$16.00
CHICKEN Vindaloo
$18.00
Lamb Vindaloo
$20.00
Mutton Vindaloo
$20.00
VEGAN AND VEGETARIAN ENTREES
TOFU TIKKA MASALA (V,GF)
$14.00
ALOO GOBI (V,GF)
$14.00
PANEER TIKKA MASALA
$14.00
TADKA DAL (V,GF)
$12.00
CHANA MASALA (V,GF)
$11.00
SAAG PANEER (GF)
$14.00
MALAI KOFTHA
$14.00
VEGETABLE VARUTHARACHA CURRY (V,GF)
$13.00
SIDES
INDIAN PICKLE 4oz
$2.00
INDIAN PICKLE 8oz
$4.00
RAITA (GF) 4oz
$2.00
RAITA (GF) 8oz
$4.00
CHUTNEY (V,GF) 4oz
$2.00
CHUTNEY (V,GF) 8oz
$4.00
PAPPADAM (V)
$3.00
CHANNA MASALA (V,GF)
$6.00
DRINKS
MASALA CHAI
$3.50
MANGO LASSI
$5.00
COKE
$1.50
SPRITE
$1.50
PEPSI
$1.50
DIET PEPSI
$1.50
BOTTLE WATER
$1.00
BREAD SELECTION
BUTTER NAAN
$4.00
GARLIC NAAN
$5.00
CHILLI GARLIC NAAN
$5.00
KERALA PAROTTA
$3.00
CHAPATI
$3.00
BIRYANI
CHICKEN BIRYANI
$18.00
MUTTON BIRYANI
$20.00
VEGETABLE BIRYANI
$16.00
JEERA RICE
$7.00
GHEE RICE
$8.00
Shrimp Biryani
$20.00
Thali Indian Cuisine Location and Hours
(630) 449-2915
14149 S Cicero Ave, Crestwood, IL 60418
Closed
• Opens Wednesday at 11AM
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